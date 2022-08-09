Александра Степанова: «Мы не уходим из спорта ни в коем случае — нам очень не хочется уходить на такой ноте»

Теги сборная России танцы на льду Александра Степанова Иван Букин Фигурное катание

Российская фигуристка Александра Степанова, выступающая в танцах на льду с Иваном Букиным, поделилась планами на дальнейшую карьеру. 

— Планируете кататься до следующей Олимпиады?

— Конечно, такой план есть. Сейчас отрабатываем нашу новую произвольную программу — между шоу бывают тренировки, и кое-где успеваем над чем-то действительно поработать.

Кататься мы будем — сто процентов. Мы не уходим из спорта ни в коем случае — нам очень не хочется уходить на такой ноте.

Будем работать, будем надеяться, что все-таки Олимпиада у нас впереди будет, и мы на ней выступим достойно, – сказала Степанова. 

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