Российская фигуристка , выступающая в танцах на льду с , поделилась планами на дальнейшую карьеру.

— Планируете кататься до следующей Олимпиады?

— Конечно, такой план есть. Сейчас отрабатываем нашу новую произвольную программу — между шоу бывают тренировки, и кое-где успеваем над чем-то действительно поработать.

Кататься мы будем — сто процентов. Мы не уходим из спорта ни в коем случае — нам очень не хочется уходить на такой ноте.

Будем работать, будем надеяться, что все-таки Олимпиада у нас впереди будет, и мы на ней выступим достойно, – сказала Степанова.