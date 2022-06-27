Денис Ходыкин: «Готовимся к сезону, набираем форму к контрольным прокатам. Идеи программ пока озвучивать не будем»

Бронзовый призер чемпионата Европы-2020 в парном катании рассказал о подготовке их пары с Дарьей Павлюченко к новому сезону.

«Планомерно готовимся к предстоящему сезону. Вернулись со сбора в Сочи, где ставили программы.

Их идеи пока озвучивать не будем. Сейчас день отдыха, а завтра снова возвращаемся на лед – понемногу вкатываемся, набираем форму к контрольным прокатам», – сказал Ходыкин.

Контрольные прокаты российских фигуристов пройдут в сентябре в Москве.

Сергей Доброскоков: «Не знаю, откуда информация о распаде пары Павлюченко – Ходыкин. Они будут кататься вместе»