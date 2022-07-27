Валиева о керлинге: «Самым сложным было просто не упасть»

Олимпийская чемпионка Пекина-2022 в команде рассказала, как сыграла в керлинг с Александрой Трусовой и Анной Сидоровой.

— Думала, что это проще, чем оказалось на самом деле. Считала, что камни нужно бросать ровно по прямой, и это тоже не так.

Но мне понравилось, очень круто, обязательно приду играть еще раз. Что было самым сложным? Просто не упасть.

— Неужели такая разница — стоять на льду без коньков?

— Тут же нет ребер, зубцов, пятки. Мы так больше привыкли, а тут просто стопа. Фигурное катание или керлинг? Все-таки фигурное катание.

— Какой еще вид спорта готовы попробовать?

— Мы открыты для предложений. Прыжки с парашютом? Нет, это я, пожалуй, пока отложу, – сказала Валиева.

«Рада, что за падения тут баллы не снимают». Трусова и Валиева сыграли в керлинг с Сидоровой