Навка об участии Синициной и Кацалапова в шоу «Лебединое озеро»: «Они привнесут молодость, свежесть. Рекомендую зрителям прийти»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду рассказала об участии и Никиты Кацалапова в ледовом шоу «Лебединое озеро».

Премьера шоу состоялась в декабре 2021 года. Представления с участием Синициной и Кацалапова будут идти в сочинском ледовом дворце «Айсберг» с 9 августа по 18 сентября.

«Это другой город и другое время года – лето, жара, Сочи. Также будут другие главные герои – Виктория Синицина и вместо меня и Петра Чернышева.

Они привнесут молодость, свежесть, это другие актеры и другие эмоции, и это как ходить в театр на один и тот же спектакль на разных актеров.

Это горящие, желающие показать себя актеры, поэтому я рекомендую зрителям прийти, и я сама жду этих спектаклей с нетерпением», – сказала Навка.