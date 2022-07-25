Навка об участии Синициной и Кацалапова в шоу «Лебединое озеро»: «Они привнесут молодость, свежесть. Рекомендую зрителям прийти»

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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка рассказала об участии Виктории Синициной и Никиты Кацалапова в ледовом шоу «Лебединое озеро».

Премьера шоу состоялась в декабре 2021 года. Представления с участием Синициной и Кацалапова будут идти в сочинском ледовом дворце «Айсберг» с 9 августа по 18 сентября. 

«Это другой город и другое время года – лето, жара, Сочи. Также будут другие главные герои – Виктория Синицина и Никита Кацалапов вместо меня и Петра Чернышева.

Они привнесут молодость, свежесть, это другие актеры и другие эмоции, и это как ходить в театр на один и тот же спектакль на разных актеров.

Это горящие, желающие показать себя актеры, поэтому я рекомендую зрителям прийти, и я сама жду этих спектаклей с нетерпением», – сказала Навка.

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