Двукратный олимпийский чемпион, тренер Максим Траньков рассказал, когда будет распределение спортсменов по этапам серии Гран-при России.

Траньков работает с серебряными призерами Пекина-2022 в парном катании Евгенией Тарасовой и Владимиром Морозовым.

– Какие планы на сезон у ваших учеников?

– Мы готовимся к этапам российской серии. Распределение по ним будет после сентябрьских прокатов в Москве.

Сейчас ребята принимают участие в шоу Ильи Авербуха, параллельно немного тренируются. Алексей Тихонов, который весь прошлый сезон нам помогал, тоже сейчас с ребятами в Сочи. Они под присмотром.

– Сборы после Новогорска планируются?

– Думаю, нет. По возвращению из Сочи, 8 августа, если не ошибаюсь, приступим к тренировкам.

– Марина Зуева по-прежнему участвует дистанционно в этом процессе?

– Мне лично она помогает. Мы часто созваниваемся, я спрашиваю советы. С ней мы на связи на протяжении последних трех лет, – сказал Траньков.