Илья Авербух: «Ханю – самый дорогой фигурист в истории. В ближайшее время никто не привезет его в Россию»

Хореограф Илья Авербух объяснил, почему двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю не сможет участвовать в ледовых шоу в России.

Накануне японский фигурист объявил о завершении спортивной карьеры.

«Я думаю, что сегодня пригласить Юдзуру Ханю в Россию практически невозможно. У него есть контракт. Он выступает только в Японии. Он не выступает нигде за рубежом, у него заключен эксклюзивный контракт. И стоимость его выхода на лед, наверное, самая дорогая в мире, какая только существует.

Юдзуру – самый дорогой фигурист в истории. Я думаю, что в ближайшее время никто не привезет Ханю в Россию», – сказал Авербух.

«Будет грустно, если люди больше не захотят видеть мое катание». Прощальная речь Юдзуру Ханю – даже близкие не знали, что именно он скажет

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