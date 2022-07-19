Марк Кондратюк: «Мечтал покататься с Ханю на одном соревновательном льду. Невероятно счастлив, что успел!»

Олимпийский чемпион Пекина-2022 в команде Марк Кондратюк высказался о решении двукратного олимпийского чемпиона Юдзуру Ханю завершить спортивную карьеру.
«Легенда фигурного катания и олицетворение искусства на льду!
Юдзуру был и остается для меня примером на протяжении всей сознательной спортивной жизни!
Мечтал покататься с ним на одном соревновательном льду. Невероятно счастлив, что успел!
Когда становилось тяжело, всегда пересматривал эту великую программу», – написал Кондратюк в телеграм-канале.
«Будет грустно, если люди больше не захотят видеть мое катание». Прощальная речь Юдзуру Ханю – даже близкие не знали, что именно он скажет