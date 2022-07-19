Марк Кондратюк: «Мечтал покататься с Ханю на одном соревновательном льду. Невероятно счастлив, что успел!»

Теги сборная России сборная Японии мужское катание Юдзуру Ханю Марк Кондратюк Фигурное катание

Олимпийский чемпион Пекина-2022 в команде Марк Кондратюк высказался о решении двукратного олимпийского чемпиона Юдзуру Ханю завершить спортивную карьеру. 

«Легенда фигурного катания и олицетворение искусства на льду! 

Юдзуру был и остается для меня примером на протяжении всей сознательной спортивной жизни!

Мечтал покататься с ним на одном соревновательном льду. Невероятно счастлив, что успел!

Когда становилось тяжело, всегда пересматривал эту великую программу», – написал Кондратюк в телеграм-канале. 

«Будет грустно, если люди больше не захотят видеть мое катание». Прощальная речь Юдзуру Ханю – даже близкие не знали, что именно он скажет

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