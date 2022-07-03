Евгений Плющенко: «Сочи, вчера было здорово! С удовольствием насладился олимпийским льдом. Следующая остановка – Нижний Новгород»

Двукратный олимпийский чемпион поделился эмоциями от шоу «Союз чемпионов», которое прошло накануне в Сочи.

В шоу Плющенко приняли участие , , , Марк Кондратюк, и другие известные фигуристы.

«Сочи, вчера было здорово! 8 лет не выступал на легендарной Олимпийской арене «Айсберг», а вчера с большим удовольствием насладился олимпийским льдом!

Спасибо моей команде «Союз чемпионов» Плющенко – вы лучшие! Следующая остановка – 14 июля – Нижний Новгород» – написал Плющенко.

Где теперь смотреть Трусову, Валиеву и Щербакову? Саша вернулась к Плющенко, у Ани – 24 шоу за месяц, а Камила в команде с Навкой и Загитовой