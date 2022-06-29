Ренат Лайшев: «Медведева занималась самбо и приемы на сцене показывала. Фигуристки – координированные, а это и нужно в борьбе»

Президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев рассказал о том, как фигуристка Евгения Медвдева занималась единоборствами.
«У нас Медведева занималась самбо и приемы на сцене показывала, когда у нас были праздники те или иные.
Фигуристки у нас девчонки координированные, а это то, что и нужно в борьбе. Они молодцы у нас», – заявил Лайшев.
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