Ренат Лайшев: «Медведева занималась самбо и приемы на сцене показывала. Фигуристки – координированные, а это и нужно в борьбе»

Президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев рассказал о том, как фигуристка Евгения Медвдева занималась единоборствами.

«У нас Медведева занималась самбо и приемы на сцене показывала, когда у нас были праздники те или иные.

Фигуристки у нас девчонки координированные, а это то, что и нужно в борьбе. Они молодцы у нас», – заявил Лайшев.

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