Валиева о тренировках: «Сейчас тяжело, но надеюсь, что скоро наберу былую форму. До выхода на лед старалась ходить в зал, чтобы привести тело в порядок»

Российская фигуристка рассказала об отпуске и возвращении к тренировкам.

Сейчас группа Этери Тутберидзе проводит сбор в Новогорске.

«Я довольна своим отпуском. Два месяца отдыхала и полмесяца готовилась к ОГЭ и сдавала его. Самый первый экзамен был самый волнительный, потому что ты не знаешь, что там будет. Первым сдавали английский, и там всего два человека в аудитории и два проверяющих. Самые волнительные экзамены были английский и русский, а самые спокойные – биология и математика. Поблажек никаких не давали, все как у всех.

Сейчас тяжело, но надеюсь, что скоро наберу былую форму. До выхода на лед я старалась ходить в зал, чтобы хоть немножко свое тело привести в порядок. Вроде бы в зале ты делаешь все нормально, бегаешь, не задыхаешься, а выходишь на лед – все равно другие мышцы работают. Ты катаешься, сделал пару кругов – и все, ты устал, как будто никогда не катался.

Как оказалось, у меня было всего пара стартов без зрителей – это Олимпиада и Кубок России. Намного приятнее выходить, когда много народу, когда люди очень ждут, поддерживают тебя. Самое главное, чтобы люди приходили, поддерживали нас в это непростое время», – сказала Валиева в сюжете Первого канала.