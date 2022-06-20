Валиева проведет открытую тренировку по фитнесу в Москве: «Я очень рада, что смогу поделиться своим спортивным опытом»

Теги сборная России женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Российская фигуристка Камила Валиева проведет открытую тренировку по фитнесу в рамках Дня московского спорта 25 июня.

«Я очень рада, что смогу поделиться своим спортивным опытом. Это что-то новое и необычное для меня!

Я очень люблю занятия спортом на свежем воздухе, а также танцевальные тренировки. Что же до программы, приходите и увидите все сами 25 июня!

Отдельное спасибо хотелось бы сказать Департаменту спорта города Москвы за то, что дали мне возможность попробовать себя в новом амплуа», – сказала Валиева.

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