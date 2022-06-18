Олимпийский чемпион Нагано-1998 Илья Кулик станет тренером-консультантом в академии Евгения Плющенко

Олимпийский чемпион Нагано-1998 в мужском одиночном катании Илья Кулик станет тренером-консультантом в академии «Ангелы Плющенко».

«Он будет помогать пока не на постоянной основе, но мы прорабатываем эту историю, не исключаю, что Илья будет в нашем клубе.

У нас была первая тренировка, мы договорились, что Илья сейчас съездит по своим делам, вернется и будет продолжать сотрудничество с нами», – сказал Плющенко.

Илья Кулик – наш таинственный чемпион: обыграл Плющенко с Ягудиным, а потом сбежал от Тарасовой