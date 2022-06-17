«Непередаваемое чувство осознавать, что по этому паркету когда-то ходили императоры и их знатные гости». Загитова посетила Эрмитаж

Олимпийская чемпионка рассказала о посещении Эрмитажа.

«Мое небольшое путешествие по Питеру в самом разгаре! Конечно, я не могла не посетить Эрмитаж.

У каждого экспоната здесь своя очень интересная история! Когда ходишь по залам, как будто возвращаешься на 250 лет в прошлое. Такое непередаваемое чувство осознавать, что по этому же паркету когда-то давно ходили императоры и их знатные гости.

Колоннада Исаакиевского собор тоже произвела на меня огромное впечатление! Казалось бы, не так уж и высоко поднимаешься над землей, но вид открывается просто чудесный.

Прозвучит банально, но вам обязательно нужно побывать в этих местах, чтобы полностью прочувствовать атмосферу Санкт-Петербурга», – написала Загитова в соцсети.