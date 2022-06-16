Елена Радионова: «Загитова стильно одевается, не боится пробовать разные образы, прически – это здорово. Ей все к лицу»

Бронзовый призер чемпионата мира-2015 Елена Радионова рассказала, кого из фигуристок считает самой стильной.

«Стиль – очень субъективная вещь. Среди фигуристок я бы выделила .

Она чаще ходит на различные премии, стильно одевается, не боится пробовать разные образы, прически. Что очень здорово. Мне импонирует, когда человек пробует что-то разное в своем образе.

Загитова действительно очень красивая девушка. Ей все к лицу. Если говорить о других спортсменках, мне также очень нравится стиль Риты Мамун», – сказала Радионова.

«Непривычно видеть себя ТАКОЙ, но мне безумно нравится». Новый образ Загитовой – высокие сапоги и черно-зелено-золотистый топ с мини-юбкой