Евгения Медведева: «В 14-15 лет, когда появились первые заработки, у меня была цель повысить качество жизни. Сейчас эта цель достигнута»

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию рассказала о своих материальных целях.

«В возрасте 14-15 лет, когда появились первые заработки (я вышла на международную арену и появились призовые фонды за места на соревнованиях), у меня была цель повысить качество жизни.

Это жилье, возможность путешествовать в далекие экзотические страны на один отпуск в году, подарить маме возможность ездить на лучшей машине, и в дальнейшей перспективе все это не растерять, а только преумножить, чем моя мама и занималась.

С самого начала все правильно выстраивалось, без проблем. На данный момент моя цель достигнута, качество жизни повышено.

Очень приятно жить в собственном мире, где ты можешь позволить себе спонтанные покупки. Я не могу от них отказаться, у меня есть возможность купить то, что безумно хочется, а лет 7 назад мне это могло быть не по бюджету. На данный момент у меня такая же цель.

На втором этаже в доме у нас идет ремонт. Процесс продолжается, сейчас больше в косметическом русле, а не глобальном. Цели есть, стараемся их достигать и приумножать», – сказала Медведева в прямом эфире на платформе «Финуслуги».