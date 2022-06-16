Евгения Медведева: «Трачу деньги на эмоции и впечатления. Для меня это некая инвестиция в себя»

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию рассказала, на что предпочитает тратить деньги.

«Прежде всего, деньги – это возможности. У меня, как и у каждого человека в нашей стране, есть и доходы, и расходы, значительные доходы, поэтому их надо сберегать и инвестировать.

Я трачу деньги на эмоции и впечатления, для меня это некая инвестиция в себя, я знаю, что могу быть более продуктивной, если у меня много всяких возможностей: куда-то слетать или сходить, для меня это очень важно.

В вопросе финансов и инвестиций я доверяю семье, в моем случае маме, с ее поддержкой было куплено жилье, в котором я сейчас нахожусь и был открыт свой бизнес – бренд.

За ставками или экономическими новостями слежу по мере возможностей, стараюсь учитывать необходимую информацию.

Но, к сожалению, не всегда получается вовремя из-за занятости. Но всегда стараюсь следить за тем, что происходит», – сказала Медведева в прямом эфире на платформе «Финуслуги».