Железняков о мастер-классах в Донбассе: «Морально это непросто. Общаться с детьми и понимать, что ты живешь в мире и спокойствии, а они 8 лет в этом кошмаре»

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков рассказал о благотворительных мастер-классах в Донбассе.

«Съездили мы, конечно, хорошо, но морально это все непросто. Наблюдать происходящее, общаться с детьми и понимать, что ты живешь в мире и спокойствии, а где-то тут, рядышком, вот эти дети, которые 8 лет в этом кошмаре. Некоторые из них уже выросли и не понимают, что это такое – мирная жизнь.

Это совершенно другие дети, они неизбалованные, мудрые не по годам, знают ценность жизни, ценят каждую минутку. Наши детки имеют все – и слава богу, что так – но, наверное, только в таких условиях человек начинает по-настоящему ценить жизнь.

Объяснить это очень сложно. Просто, господа, поезжайте туда и посмотрите сами», – сказал Железняков.

Железняков о мастер-классах в Донбассе: «Это была очень позитивная и счастливая поездка. Планируем приехать еще в конце лета или в начале осени»