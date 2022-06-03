Железняков о мастер-классах в Донбассе: «Это была очень позитивная и счастливая поездка. Планируем приехать еще в конце лета или в начале осени»

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков поделился впечатлениями от поездки в Донбасс, где он провел благотворительные мастер-классы.

«Поездка прошла замечательно. Конечно, она запомнилась детьми. Они совсем другие, не наши избалованные. Когда ты общаешься с детьми, которые сейчас находятся там, понимаешь, в каком раю ты живешь. Все были очень рады нашему приезду. Дети получили подарки, но они не так были важны, как наш приезд и внимание с любовью.

Я звонил многим топовым хореографам, чтобы поехали вместе с нами, но все придумывали какие-то отмазки. Никто не отозвался. Но Ксюша Потылицына и Дима Иванов откликнулись сразу же. Дима Иванов сказал, что все дела отложит и поедет со мной. Ксюша сказала то же самое. Для меня это показатель человечности», – сказал Железняков.

«Планируем ли мы еще такие поездки с мастер-классами? Да, этот раз был первым блином, но он не оказался комом. Это была очень позитивная и счастливая поездка. Счастье детей – самое главное, что может быть в жизни. Планируем приехать еще в конце лета или в начале осени. Пока точные числа назвать не могу», – добавил хореограф.