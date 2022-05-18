Алина Загитова: «С днем рождения меня! За 20 лет произошло столько нереальных событий. Огромного поста не хватит, чтобы перечислить все!»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова написала пост по поводу своего дня рождения.
Сегодня фигуристке исполняется 20 лет.
«С днем рождения меня! Волшебный праздник рядом с прекрасными людьми в чудесном месте! О чем еще можно мечтать?
Скажу честно, 20 лет пролетели очень быстро. Хотя за это время произошло столько нереальных событий. Я помню каждое, но даже одного огромного поста не хватит, чтобы перечислить все!
Огромнейшее спасибо всем, кто сегодня поздравлял и продолжает поздравлять меня! Мне невероятно приятно. Всех люблю», – написала Загитова.