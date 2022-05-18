Алина Загитова: «С днем рождения меня! За 20 лет произошло столько нереальных событий. Огромного поста не хватит, чтобы перечислить все!»

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова написала пост по поводу своего дня рождения.

Сегодня фигуристке исполняется 20 лет.

«С днем рождения меня! Волшебный праздник рядом с прекрасными людьми в чудесном месте! О чем еще можно мечтать?

Скажу честно, 20 лет пролетели очень быстро. Хотя за это время произошло столько нереальных событий. Я помню каждое, но даже одного огромного поста не хватит, чтобы перечислить все!

Огромнейшее спасибо всем, кто сегодня поздравлял и продолжает поздравлять меня! Мне невероятно приятно. Всех люблю», – написала Загитова.

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