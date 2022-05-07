Туктамышева о восстановленном четверном тулупе: «Чувствую, что я вдохновилась четвертым чемпионством «Зенита»

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Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева рассказала, что вдохновило ее на исполнение четверного тулупа.

Вчера фигуристка поделилась видео успешной попытки прыжка на тренировке.

«Чувствую, что я вдохновилась четвертым чемпионством «Зенита». Но сразу признаюсь, что если команда завоюет пятое чемпионство, то поддержать ее пятерным тулупом я уже не смогу», – сказала Туктамышева со смехом.

Елизавета Туктамышева восстановила четверной тулуп

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