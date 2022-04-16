Кондратюк, Мишина и Галлямов не выступят в шоу Плющенко в Санкт-Петербурге

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Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов пропустят шоу Евгения Плющенко «Союз чемпионов», которое пройдет сегодня в Санкт-Петербурге.

«Уважаемые болельщики, к сожалению, мы не сможем выступить на шоу Плющенко 16 апреля», – сообщили Мишина и Галлямов в своей официальной группе «ВКонтакте».

Марк Кондратюк также не выступит в шоу.

«Возможно, что это было последнее выступление в этом сезоне (о юбилее Татьяны Тарасовой – Sports.ru). К сожалению, сегодня на шоу меня не будет. Желаю зрителям насладиться прекрасным катанием остальных ребят!» – написал Кондратюк.

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