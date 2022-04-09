Роднина о предложении отстранять тренера за допинг у несовершеннолетнего спортсмена: «Понимаю такую инициативу. Так и должно быть»

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина отреагировала на предложение отстранять от международных стартов тренеров несовершеннолетних спортсменов, пойманных на применении запрещенных препаратов.

Ранее финский юрист Лаури Тарасти братился с этим предложением в WADA: «Несовершеннолетний спортсмен может не понимать, какие препараты ему дают. Он не может достать их самостоятельно, как в случае со специальными сердечными лекарствами для .

«Понимаю такую инициативу. Чему тут удивляться? По закону все логично. Так и должно быть», — заявила Роднина.

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