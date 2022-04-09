Роднина о предложении отстранять тренера за допинг у несовершеннолетнего спортсмена: «Понимаю такую инициативу. Так и должно быть»

Теги сборная России допинг Ирина Роднина WADA Этери Тутберидзе Камила Валиева Фигурное катание

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина отреагировала на предложение отстранять от международных стартов тренеров несовершеннолетних спортсменов, пойманных на применении запрещенных препаратов. 

Ранее финский юрист Лаури Тарасти братился с этим предложением в WADA: «Несовершеннолетний спортсмен может не понимать, какие препараты ему дают. Он не может достать их самостоятельно, как в случае со специальными сердечными лекарствами для Камилы Валиевой»

«Понимаю такую инициативу. Чему тут удивляться? По закону все логично. Так и должно быть», — заявила Роднина. 

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