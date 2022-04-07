Хореограф по стрип-пластике о танце Трусовой: «Хромает подача. Не хватает эмоционального отыгрывания, какого-то личностного участия»

Хореограф профессиональной команды по стрип-пластике Woman Talks Мария Кузнецова поделилась мнением о танце фигуристки Александры Трусовой в стиле frame up strip.

«В принципе танец Трусовой был исполнен технично. Если мы говорим, например, про натянутые стопы, то все было неплохо, — особенно для человека, который раньше никогда не занимался именно стрипом. Честно — это было неплохо.

Но если предъявлять профессиональные требования, то, во-первых, это было не супермузыкально. В этой музыке очень много акцентов, — и они были обыграны не очень удачно. Саша не всегда в них попадала. Я просто знаю Юрасову (хореограф Трусовой) и то, насколько музыкально она ставит хореографию: здесь по музыке явно было отыграно не все.

Во-вторых, у Саши не поставлены руки. Именно положение кистей — она не знает, куда их девать. Это было не очень.

В-третьих, хромает подача. Не хватает эмоционального отыгрывания, какого-то личностного участия. Все очень ровно.

В остальном все было нормально. Стопы, колени натянуты. Какие-то супербазовые движения — например, с точки зрения правильного выпрямления колена, — были», – сказала Кузнецова.

Александра Трусова показала танец в стиле frame up strip