Ковтун об иске ФФКР в CAS: «Никакого отношения к политическим моментам фигуристы не имеют. Молодцы наши, что не опускают руки и борются до конца»

Трехкратный призер чемпионатов Европы Максим Ковтун высказался о деле российских фигуристов в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Ранее Федерация фигурного катания России (ФФКР) подала иск в CAS, оспорив решение Международного союза конькобежцев (ISU) отстранить сборную России от соревнований.

«Маловероятно, конечно, но какая-то надежда все равно есть. Адекватные люди должны понимать, что это решение (об отстранении) – неправильное.

Фигуристы каждый день надевают коньки, пашут и идут к своей цели. Никакого отношения к политическим моментам они не имеют. Опять же, отстранять их без веской причины неправильно.

Молодцы наши, что не опускают руки и борются до конца. Надеюсь, что в ближайшем будущем это даст свой результат. Потому что хочется справедливости».