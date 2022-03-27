Дмитрий Губерниев: «Без Валиевой фигурное катание абсолютно деградирует! Да и не только без нее»

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Телекомментатор Дмитрий Губерниев поделился впечатлением от чемпионата мира по фигурному катанию-2022, на котором не было российских фигуристов.

«Этот чемпионат мира можно назвать особенным. Давайте будем называть вещи своими именами. Можно с полной уверенностью сказать, что без Камилы Валиевой этот спорт абсолютно деградирует! Да и не только без нее.

Отсутствие всех наших спортсменов значительно повлияло на зрелищность и уровень этого турнира. Все же, нашим ребятам, я говорю сейчас не только про фигурное катание, максимально важно в ближайшее время вернуться на международную арену. В противном случае, наша спортивная страна откатится на много шагов назад», – рассказал Губерниев.

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