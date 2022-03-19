Наталья Бестемьянова: «Российское фигурное катание имеет огромное мировое значение. Думаю, иностранные специалисты будут смотреть КПК»

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Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова высказалась об отстранении российских фигуристов от международных соревнований. 

«Отстранение российских фигуристов — грустная история. Грустная для всех.

Нужно готовиться и тренироваться. Надеюсь, что в России у нас будут проводится соревнования. Например, Кубок Первого канала. Надеюсь, все решения будут пересмотрены и все вернется на круги своя.

Российское фигурное катание сегодня имеет огромное мировое значение. Думаю, иностранные специалисты будут смотреть КПК.

Аудитории, которая будет смотреть ЧМ и ЧЕ, будет значительно меньше. Это однозначно!» — сказала Бестемьянова.

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