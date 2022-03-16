«Гриньков сказал, что я ненормальная, и месяца два со мной не разговаривал». Гордеева вспомнила обед с Рейганом и Горбачевым

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию , выступавшая в паре с , вспомнила, как побывала на обеде с Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом.

– Какой подарок сделали себе после победы в Калгари-1988?

– На следующий же день проколола по второй дырке в ушах. И сделала то ли завивку, то ли химию – короче, что-то с волосами. С Сергеем не советовалась, но у мамы спросила разрешения. Для меня это было большое дело, такое девчачье решение – типа как люди делают татуировки.

Мне, кстати, хотелось и татуировку – но что там писать, изображать? Подумала, подумала и не стала.

– После Олимпиады вы оказались на обеде Горбачева и Рейгана – как это вышло?

– Интересно, как бы я готовилась к такому дню сейчас… Наверное, долго. А тогда: ох, опять надо что-то делать, куда-то идти.

Сергей даже не пошел. Мне кажется, это немножко зависело от того, что в конце сезона нас пригласили в турне по Америке. И я сказала, что не поеду, потому что очень устала. То есть отказалась от 25 шоу по 25 городам! Заработать можно было очень много – Сергей сказал, что я вообще ненормальная, и месяца два со мной не разговаривал. Соответственно, и на встрече с Горбачевым я отдувалась одна.

Это был визит Рейгана и его жены в Москву. Раиса Максимовна Горбачева устраивала для них интересные встречи и путешествия – ходили на балет, в музеи. И в один из вечеров состоялся ужин с известными людьми Москвы, Советского союза: актеры, балерины, еще кто-то.

Меня посадили так, что слева была Раиса Максимовна, а справа через переводчика Рейган. И еще человек 6-8 за столом. А я перед этим ужином сильно заболела, потому что после Олимпиады первый раз за 10 лет поехала отдыхать на море, в Сочи. Это родители взяли меня за победу на Олимпиаде. Путевка была дней на 10, но я оттуда сорвалась специально для этого ужина.

Видимо, организм отказывался что-либо делать – на ужине меня колбасило. Очень неудачное совпадение по времени, но в остальном, конечно, классно. Мы познакомились с Раисой Максимовной, она добрая и интересная. С Рейганом было труднее – я тогда слабо говорила по-английски, знала несколько реплик. Надо было поговорить, представиться. Приятный вечер, плохие ассоциации только из-за болезни и ссоры с Сергеем, – рассказала Гордеева.

«Я чувствую себя полностью русской». Интервью с суперфигуристкой Екатериной Гордеевой, которая нашла себя в Америке