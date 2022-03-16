Давыдов о возрастном цензе: «Юниоры все равно будут прыгать сложные прыжки, потому что этот процесс уже не остановить»

Тренер Сергей Давыдов поделился мнением о возрастном цензе в фигурном катании.

– Нередко можно услышать, что в России слишком рано начинают изучать сложные элементы. Ваше мнение?

– А кто об этом говорит? Тот, кто проигрывает? Что им остается делать? Сейчас будут обсуждать тему поднятия возраста. Но юниоры все равно будут прыгать сложные прыжки, потому что этот процесс уже не остановить.

– Вы считаете поднятие возраста в женском одиночном катании повлияет на продолжительность спортивной карьеры?

– Я говорил со многими на эту тему и сам давал несколько интервью. Наверное, да. Я так думаю. Пик формы у девочек – 14-15 лет. Дальше все становится сложнее, четверные даются тяжелее. Соответственно, если не брать сегодняшнюю ситуацию в мире с отстранением наших фигуристов, то при поднятии возраста во взрослое катание все будут выходить в 17 лет.

Будут прыгать один-два четверных максимум, тройной аксель – все это более досягаемо. 15-летних спортсменок, которые могут прыгать и больше четверных, на соревнованиях не будет. Соответственно, не будет и того, если кто-то заявит четыре-пять четверных, и заранее понятно, что у остальных спортсменок практически нет шансов.

Хотя кто знает. Возможно, и появятся уникумы, но среди 17-летних фигуристок их точно не будет столько, как сейчас.

– Но повышение возраста не отменяет того, что юниоры будут прыгать больше сложных прыжков. Не получится ли так, что юниорские соревнования станут более интересными, потому что зрителей привлекает сложность, прогресс?

– Время покажет. Возможно, интерес сместится в эту сторону. Юниорские соревнования даже сейчас не настолько интересны зрителям. Чемпионаты Европы, мира посещает больше людей и смотрят эти соревнования больше, – сказал Давыдов.

В фигурном катании готовят революцию, которая ударит по России: подъем возрастного ценза – и больше никаких 15-летних