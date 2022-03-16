Денис Васильев: «Надеюсь, что в следующие 4 года начнется обратное движение к балансу между прыжками и катанием. Потому что кататься на самом деле тяжелее, чем прыгать»

Латвийский фигурист Денис Васильев считает, что в современном катании слишком большой акцент делается на прыжках.

«На мой взгляд, необходимо что-то каждый раз менять, потому что это и есть развитие. Мы определяем, что можно улучшить и идем туда – таков процесс эволюции. В данный момент все очень сфокусированы на технической составляющей. Я надеюсь, что в следующие четыре года начнется обратное движение к балансу между прыжками и катанием.

Потому что кататься на самом деле тяжелее, чем прыгать. Прыжки – быстрые, агрессивные, по сути это акробатика на льду. Катание – это контроль, чувство льда. Любое движение на льду, которое очень медленное и плавное, намного тяжелее сделать, чем то же самое движение, но быстро. Быстрое заканчивается слишком быстро, там не требуется много контроля.

И несмотря на то, что прыжки очень сложны, катание, такое, например, как у Мияхары Сатоко, это очень сложно. Интересно быть тем, кто дает музыку, а не следует ей. Как раз-таки, в этой разнице в катании я вижу разницу в том, как мы смотрим на мир.

Я чувствую, что большинство выходит для того, чтобы сделать программу, сделать то, что запланировано, и все. А я чувствую, что я выхожу и хочу поделиться музыкой, хочу быть ею. Я хочу быть тем, кто продемонстрирует представление, а не просто выйдет как атлет на стадион.

Да, и я ищу баланс, я уважаю нынешнюю систему в плане того, что прыжки нужны, они дают вау-эффект, и это замечательно. Но также в погоне за ними я боюсь потерять как раз-таки красоту», – сказал Васильев.