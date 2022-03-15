Коляда об Олимпиаде-2018: «Если бы сегодняшние мозги поставить тогдашнему мне, многое поменял бы. Было ощущение, что от меня зависит судьба человечества»

Российский фигурист Михаил Коляда поделился воспоминаниями об Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.

«Если бы сегодняшние мозги поставить тогдашнему Коляде, многое поменял бы. Только история не терпит сослагательного наклонения.

Для меня Пхенчхан – пока единственный (олимпийский) опыт, и тогда действительно почувствовал громадное отличие. Было ощущение, что от меня зависит судьба человечества. И я не смог потянуть такой груз ответственности... Сейчас мыслю уже иначе», – заявил Коляда.

На Играх-2018 Коляда занял восьмое место в личном турнире и завоевал серебро в командном.

Говорят, Россия в 2018-м проиграла командный турнир Олимпиады из-за Коляды. Но это не совсем так: шансы на золото были призрачными