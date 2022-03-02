Катарина Гербольдт: «У Косторной не клеится второй сезон подряд, но она хочет продолжать кататься, поэтому ищет пути»

Бывшая фигуристка высказалась о переходе чемпионки Европы Алены Косторной от тренера к .

– Как думаете, сможет ли Буянова реанимировать Косторную, у Плющенко, например, не вышло это сделать.

– Я думаю, раз Елена Германовна взяла Алену, значит у нее есть какие-то соображения на этот счет, намечен план работы. А сможет или не сможет вернуть ее в былую форму – посмотрим в следующем сезоне.

– Такие частые переходы от тренера к тренеру благоприятно влияют на карьеру или все-таки мешают спортсмену?

– Опять-таки, мешают или помогают – сможем увидеть только в ходе сезона. Видно, что у Алены не клеится второй сезон подряд, но она хочет продолжать кататься, поэтому ищет пути.

– Назовите черты, которые отличают Косторную от других фигуристок.

– Я всегда отмечала, что у нее взрослое, женское катание, в отличие от других наших девушек. Однако не надо забывать, что другие фигуристки тоже прогрессируют, не стоят на месте. Учитывая, что мы два сезона практически не видели Косторную, судить, в каком она сейчас состоянии, сложно. Думаю, Елена Германовна видит, куда ее вести, – сказала Гербольдт.

Метания Косторной не остановить: ушла от Тутберидзе к Плющенко, вернулась к Тутберидзе, а теперь идет к Буяновой