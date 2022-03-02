Катарина Гербольдт: «У Косторной не клеится второй сезон подряд, но она хочет продолжать кататься, поэтому ищет пути»

Теги Катарина Гербольдт сборная России Елена Буянова (Водорезова) женское катание Этери Тутберидзе переходы Алена Косторная Фигурное катание

Бывшая фигуристка Катарина Гербольдт высказалась о переходе чемпионки Европы Алены Косторной от тренера Этери Тутберидзе к Елене Буяновой

– Как думаете, сможет ли Буянова реанимировать Косторную, у Плющенко, например, не вышло это сделать.

– Я думаю, раз Елена Германовна взяла Алену, значит у нее есть какие-то соображения на этот счет, намечен план работы. А сможет или не сможет вернуть ее в былую форму – посмотрим в следующем сезоне. 

– Такие частые переходы от тренера к тренеру благоприятно влияют на карьеру или все-таки мешают спортсмену?

– Опять-таки, мешают или помогают – сможем увидеть только в ходе сезона. Видно, что у Алены не клеится второй сезон подряд, но она хочет продолжать кататься, поэтому ищет пути. 

– Назовите черты, которые отличают Косторную от других фигуристок.

– Я всегда отмечала, что у нее взрослое, женское катание, в отличие от других наших девушек. Однако не надо забывать, что другие фигуристки тоже прогрессируют, не стоят на месте. Учитывая, что мы два сезона практически не видели Косторную, судить, в каком она сейчас состоянии, сложно. Думаю, Елена Германовна видит, куда ее вести, – сказала Гербольдт. 

Метания Косторной не остановить: ушла от Тутберидзе к Плющенко, вернулась к Тутберидзе, а теперь идет к Буяновой

Опрос

Косторная вернется в лучшую форму у Буяновой?
6511 голосов
Да
25%
Елена Буянова (Водорезова)
Нет
75%
Этери Тутберидзе

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные