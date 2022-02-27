ISU: «Внимательно следим за ситуацией на Украине, а также в соседних странах. Считаем безопасность всех спортсменов наивысшим приоритетом»

Теги ISU Политика Фигурное катание

Международный союз конькобежцев (ISU) выступил с заявлением по поводу ситуации на Украине. 

«Наши сердца обращены ко всем пострадавшим, а наши мысли с украинским народом и страной. ISU выражает солидарность со всеми, кого затронул этот конфликт.

ISU внимательно следит за ситуацией на Украине, а также в соседних странах, где запланированы мероприятия ISU в ближайшие недели.

Основываясь на имеющейся сейчас информации, ISU поддерживает проведение всех соревнований в соответствии с планом. Следует отметить, что на оставшуюся часть сезона-2021/22 в России и Беларуси не запланировано никаких мероприятий ISU.

ISU считает безопасность всех спортсменов наивысшим приоритетом, и если потребуются дополнительные требования безопасности, ISU окажет финансовую помощь организаторам – членам ISU в преодолении этой ситуации», – говорится в заявлении на сайте организации. 

24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации после просьбы ДНР и ЛНР.

По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.

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