Роберт Левандовски: «Все против войны. Даже не мог подумать, что такое случится. Это ужасно»

высказался о ситуации в мире.

«Решение надеть такую капитанскую повязку я принял утром. Мы все знаем, что происходит, и весь мир это не принимает. Мы должны поддержать Украину.

Я даже не мог подумать, что такое может случиться. Это ужасно. Все против войны», – сказал форвард «Баварии».

24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации после просьбы ДНР и ЛНР.

По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.

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