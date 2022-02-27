Терещенко о выходе рижского «Динамо» из КХЛ: «Очень грустно, когда из-за политических мотивов команды покидают КХЛ. Так быть не должно»

сожалеет о выходе рижского «Динамо» из .

Трехкратный чемпион мира высказался о решении клуба из Латвии покинуть лигу из-за ситуации на Украине.

«Очень грустно, когда из-за политических мотивов команды покидают Лигу. Так быть не должно. Это все грустно и очень жалко.

Рижское – клуб с историей. Там всегда работали классные тренеры. Рига – потрясающий город, там великолепные болельщики», – сказал Терещенко.

24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации после просьбы ДНР и ЛНР.

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