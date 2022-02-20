Татьяна Тарасова: «Главное разочарование Олимпиады – вопрос с Валиевой. Вся эта ситуация была совершенно несправедлива»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала о впечатлениях от Олимпиады-2022 в Пекине.
«Мне запомнилось, как человек выиграл три раза олимпийскую золотую медаль. Большунов – лучший российский спортсмен», – сказала Тарасова.
«Главное разочарование Олимпиады? Весь вопрос с Валиевой. Вся эта ситуация была совершенно несправедлива», – приводит слова Тарасовой «Спорт-Экспресс».
Все медали России на Олимпиаде-2022. У нас рекорд – спасибо Большунову лично, лыжникам и фигуристам
Очень грустно, если Валиева останется в истории не уникальной фигуристкой, а просто девочкой, которую обвинили в допинге