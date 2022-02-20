Татьяна Тарасова: «Главное разочарование Олимпиады – вопрос с Валиевой. Вся эта ситуация была совершенно несправедлива»

Теги Татьяна Тарасова Олимпийская сборная России Олимпиада-2022 женское катание Александр Большунов Камила Валиева Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала о впечатлениях от Олимпиады-2022 в Пекине.

«Мне запомнилось, как человек выиграл три раза олимпийскую золотую медаль. Большунов – лучший российский спортсмен», – сказала Тарасова. 

«Главное разочарование Олимпиады? Весь вопрос с Валиевой. Вся эта ситуация была совершенно несправедлива», – приводит слова Тарасовой «Спорт-Экспресс».

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