Инна Гончаренко: «Надеялась, что подиум будет российским, но китайская пара – очень сильная и именитая, высочайшего рейтинга»

Теги сборная России сборная Китая Олимпиада-2022 пары Вэньцзинь Суй Цун Хань Евгения Тарасова Владимир Морозов Инна Гончаренко Анастасия Мишина Александр Галлямов Александра Бойкова Дмитрий Козловский Фигурное катание

Тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко подвела итоги соревнований спортивных пар на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Победили китайцы Вэньцзинь Суй – Цун Хань, второе место заняли россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов, третье – Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали четвертыми.

«Я очень надеялась, что подиум будет российским, но китайская пара – очень сильная и именитая, высочайшего рейтинга. Стоит еще учитывать, что соревнования проходят в Китае и чисто психологически тяжело.

Хочу отметить все наши пары. Все боролись, все хотели взять золото. Если говорить по цифрам, то кажется, что отставание между первым и вторым местом маленькое, но на деле огромная разница, потому что олимпийское золото, к сожалению, всего лишь одно.

Борьба была на равных и такие выступления всегда интересные и захватывающие. Когда есть сильный соперник – это прекрасно, это конкуренция.

Всех поздравляю, потому что выступления были просто здоровскими. Всем бы отдала по золоту, но увы, видите, как места распределили судьи», – сказала Гончаренко.

Думаете, наши пары проиграли китайцам из-за домашнего судейства? Нет, все решили 2 суперэлемента, которые делают только чемпионы

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