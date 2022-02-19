Инна Гончаренко: «Надеялась, что подиум будет российским, но китайская пара – очень сильная и именитая, высочайшего рейтинга»

Тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко подвела итоги соревнований спортивных пар на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Победили китайцы – Цун Хань, второе место заняли россияне и , третье – и Александр Галлямов. и Дмитрий Козловский стали четвертыми.

«Я очень надеялась, что подиум будет российским, но китайская пара – очень сильная и именитая, высочайшего рейтинга. Стоит еще учитывать, что соревнования проходят в Китае и чисто психологически тяжело.

Хочу отметить все наши пары. Все боролись, все хотели взять золото. Если говорить по цифрам, то кажется, что отставание между первым и вторым местом маленькое, но на деле огромная разница, потому что олимпийское золото, к сожалению, всего лишь одно.

Борьба была на равных и такие выступления всегда интересные и захватывающие. Когда есть сильный соперник – это прекрасно, это конкуренция.

Всех поздравляю, потому что выступления были просто здоровскими. Всем бы отдала по золоту, но увы, видите, как места распределили судьи», – сказала Гончаренко.

Думаете, наши пары проиграли китайцам из-за домашнего судейства? Нет, все решили 2 суперэлемента, которые делают только чемпионы