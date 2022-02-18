Томас Бах о ситуации с ковидом на Олимпиаде: «Мы уже можем признать проведение Игр успешным. Кто-то не смог выступить, и это худшее, что могло случиться»

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах высказался о проведении Олимпийских игр в Пекине на фоне пандемии коронавируса.

«Игры подходят к концу, и мы уже можем признать их проведение успешным. Спортсмены более чем счастливы, невероятно довольны аренами, деревней, сервисом и безопасностью в нашем «пузыре», организованном в условиях распространения коронавируса.

Думаю, мне не нужно даже передавать эмоции спортсменов, они сами все уже не раз выразили свое удовлетворение», – сказал Бах на пресс-конференции.

«Считаю своим долгом сказать и о тех, кто попал в изоляцию здесь из-за ковида. Кто-то не смог выступить, и это худшее, что могло случиться. Приехать в Пекин и не выступить, видеть своих конкурентов выступающими, участвующими...

А ты здесь – и сидишь в изоляции, пропускаешь то, к чему готовился столько лет. Это невероятный вызов для любого человека, но особенно – для атлета.



Знаю, что в первые дни изоляторы вызывали много нареканий, но по ходу турнира нам удалось решить все вопросы», – отметил глава МОК.