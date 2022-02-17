Наталья Бестемьянова: «То, что сделали с Валиевой, не поддается никакому описанию. Ее просто сломали. Это так грустно»

Теги сборная России Олимпиада-2022 женское катание Наталья Бестемьянова Анна Щербакова Александра Трусова Фигурное катание

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова высказалась о результатах женского одиночного турнира на Олимпиаде-2022. 

«Поздравляю Щербакову, просто фантастический прокат. Очень необыкновенно прокатилась.

Я в безумном ужасе! Что сотворили с Валиевой. Они ее просто затравили, даже думать об этом тяжело.

Это просто крах всей допинговой системы, которая сейчас существует. Это преступление! Мне больше нечего сказать», – сказала Бестемьянова.

«Я поздравляю Аню Щербакову, поздравляю Сашу Трусову – они абсолютно заслужили эти прекрасные места. Молодцы!

Саша вписала свое имя в историю, сделав пять четверных и выиграв произвольную программу. Но то, что сделали с Валиевой, это не поддается никакому описанию. Ее просто сломали.

Это так грустно! Это в сердце заноза! Это ужасно, то, что сделали с Камилой», – сказала Бестемьянова «Матч ТВ».

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