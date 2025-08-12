  • Спортс
Первый тренер Гуменника: «Родители Пети держали его в рамках, однако очень любили. Семья всегда показывала своим примером, как нужно работать»

Первый тренер Гуменника Татьяна Юрышева рассказала, как он пришел в спорт.

– Петя пришел на просмотр в зале в четыре года. Он был невысокого роста, с недлинными «рычагами», особенно если вспоминать, как вымахал сейчас. Говорю ему: «Петь, ну присядь хоть немножко». Очень симпатичный мальчик с выразительными глазами, неразговорчивый и скромный, аккуратный.

Когда он появился в зале, первая черта, которая бросилась в глаза – заинтересованный и осознанный взгляд. Второе – феноменальная память, это был очень развитый для своих лет ребенок. Многих своих сверстников обгонял. Думаешь, вроде бы такой малыш, а как скажет, как посчитает…

Петю не надо было заставлять что-то делать, я была уверена, что он будет работать, если дала ему какое-то задание.

– Какое участие в тренировочном процессе принимала семья?

– Это уникальная семья, таких больше нет, очень интеллигентная и культурная. Когда фигурист еще маленький, для успеха нужен тандем тренера и семьи ребенка. Третье – уже сам ребенок, но, когда они все еще малыши, успех идет от семьи, от воспитания.

Петю сначала водил на тренировки дедушка по папиной линии, бывший спортсмен-легкоатлет. Петя с дедушкой одно лицо – такой же высокий, очень внешне похож на него. Мы сначала думали, что он в своих родителей пойдёт, будет небольшого роста, но вот так получилось.

Родители Пети держали его в рамках, однако очень любили. Мама – главная в семье, стержень. Все время разговаривала с Петей, все объясняла. Лена амбициозная, она привыкла быть лидером, и Петя такой же. Но при этом нежная, интеллигентная, эмоциональная и заботливая. Старалась не показывать, что переживает, чтобы ребенку этого не передавалось. Папа очень добрый, чуткий. Папа с дедушкой возили его везде, мама ему голову развивала.

– Отличался ли Петр на льду чем-то от сверстников?

– Петя был очень упертый – если какой-то элемент не пошел, он не уйдет со льда, пока его не сделает. Очень трудолюбивый, исполнительный и толковый. С ним занимались музыкой, у него был развит слух. Петя очень любил классическую музыку – когда заходил разговор о постановке программы, сам выбирал классику.

Они сразу выбрали путь пахоты, семья всегда показывала своим примером, как нужно работать, – рассказала Юрышева. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
