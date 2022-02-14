Лиз о решении CAS по Валиевой: «Теперь фигуристы знают, что можно использовать препараты, если вы несовершеннолетний и представляете могущественную страну с нулевой этикой»

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Американский блогер Дейв Лиз прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) в отношении российской фигуристки Камилы Валиевой.

«С учетом сегодняшнего постановления фигуристы теперь знают, что можно использовать препараты, повышающие работоспособность, если вы несовершеннолетний и если вы представляете могущественную страну с нулевой этикой.

Представьте себе «зеленый свет» для доктора Шветского и Этери (Тутберидзе) на юниорском чемпионате мира. И правда тревожно.

Стоит отметить, что нет решительных действий от других олимпийских комитетов. Где возмущение со стороны США, Канады, Франции, Германии, Японии? Россия ведет себя как хулиган в рамках олимпийского движения, а другие нации прячутся и бездействуют. Очень напоминает появление Трампа.

Долгие годы сообщество фигурного катания знало о том, что в судействе царит коррупция. Теперь широкая общественность знает о темной стороне фигурного катания: молодых атлетов накачивают препаратами, подставляя их под удар в интересах государства. Останутся ли зрители?

В следующий раз, когда Тед Бартон и компания будут восхищаться квадами и тройными акселями в исполнении российских юниорок, подумайте, откуда такой успех и что пришлось вытерпеть девушкам», – написал Лиз в твиттере.

Почему суд разрешил Валиевой выступать на Олимпиаде-2022? Здесь все аргументы в пользу Камилы

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