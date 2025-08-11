  • Спортс
  • Дмитрий Губерниев: «Фигуристы поддержали выступление без флага и гимна? Пусть едут и выступают. Проблему в этом увидит только мудак»
36

Дмитрий Губерниев: «Фигуристы поддержали выступление без флага и гимна? Пусть едут и выступают. Проблему в этом увидит только мудак»

Губерниев заявил, что нет проблемы в выступлениях атлетов в нейтральном статусе.

Российские фигуристы выразили отношение к выступлениям без флага и гимна в опросе, который проводил «Спорт-Экспресс». 20 из 22 участников опроса высказались за. Два человека воздержались, «нет» не ответил никто.

«Фигуристы поддержали выступление без флага и гимна? К такой позиции наших спортсменов отношусь нормально. У нас нет другой альтернативы сейчас. Пусть едут и выступают. Пловцы вот поехали без флага и гимна, и что? Принесли нам радость и счастье. А флаг и гимн вернем – всему свое время.

Проблему в этом увидит только мудак. Позиция тех, кто выступает за возвращение только с флагом и гимном? Пусть они и не возвращаются, а другие будут возвращаться.

Вот кто так говорит – те пускай не возвращаются, не выступают и объявляют бойкоты. А все остальные будут выступать и при этом прекрасно себя чувствовать, как наши пловцы и фехтовальщики.

Вопросов, из какой страны спортсмен, и так нет. Только у тех людей, которые почему-то сейчас рассказывают, что и как надо делать действующим спортсменам», – сказал комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.

А теперь представьте, что наши пловцы остались бы дома – и всего этого не было бы

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sport24
logoсборная России
logoДмитрий Губерниев
брань
отстранение и возвращение России
