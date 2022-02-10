Уткин о Валиевой: «Периодически испытываю животный страх – вот болею за нашего спортсмена, а потом выяснится, что он чем-то накидался»

Спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал новость о возможном допинге у российской фигуристки Камилы Валиевой.

Накануне портал Inside the Games опубликовал информацию о том, что причиной задержки награждения фигуристов после командного турнира на Олимпиаде в Пекине могли стать проблемы с допинг-тестированием у Валиевой. Также сообщалось, что в ее пробе, сданной в декабре, могли найти запрещенный триметазидин.

«Разумеется, ситуация с допингом у Камилы Валиевой... Как мы всегда говорим, «да это же совсем чуть-чуть, «это же вот сколько», «он ничему не помогает этот допинг», «он вообще непонятно как попал в список запрещенных препаратов» – хотя случилось уже почти 10 лет назад – но какое это имеет значение.

Эта аргументация всегда вызывает какое-то... Не знаю, мне кажется, это еще обиднее, чем попасться на допинге и аргументировать это таким вот образом в свою защиту. Даже если это произошло случайно – а скорее всего, это произошло случайно. И действительно, в фигурном катании если и применяется какой-то существенный допинг, влияющий на исход соревнований, то это в первую очередь допинг, связанный со сгонкой веса.

Потому что в фигурном катании каждые лишние 100 граммов могут не позволить тебе исполнить элемент ультра-си. В данном случае речь идет о препарате, который поддерживает сердце – на самом деле это очень похоже на мельдоний по своему механизму действия. У меня возникает только один вопрос все-таки. Ну, хорошо, случайно. Ну, мало. Но почему? Как это все-таки получается?» – сказал Уткин.

«Это не более чем моя собственная мысль, которую я применяю только к самому себе и никак не призываю вас действовать таким же образом, но, ей-богу, давно уже не испытываю того интереса и трепета к Олимпиадам, который у меня был, когда я был ребенком, когда я впервые там оказывался. Сколько у меня там было их... Пять или шесть, если по-разному считать.

Я испытываю только какой-то животный страх периодически. Вот я сейчас болею за нашего спортсмена, а потом, как выяснится, он чем-то там накидался. И спрашивается, ну вот во имя чего были все эти мои собственные эмоции?» – добавил журналист.

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