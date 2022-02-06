Алина Загитова: «Рада, что прилетела на Олимпиаду, чувствую эти эмоции. Конечно, в роли корреспондента, но само ощущение Игр – это очень классно»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию сравнила ощущения от участия в Олимпийских играх в качестве спортсменки и корреспондента.

«Совершенно разные ощущения. Но ощущение того, что ты хочешь выступить, и такой флэшбэк. Вспоминаешь те ощущения, которые были тогда, и все равно скучаешь по ним.

Но я в принципе очень рада, что в любом состоянии прилетела на и чувствую эти эмоции. Конечно, в другой роли – в роли корреспондента. Но от этого ничего не меняется, само ощущение Олимпийских игр – это очень классно», – сказала Загитова.

Также Загитова ответила на вопрос, что она хотела бы посмотреть в Китае после пандемии.

«Наверное, в принципе просто погулять по Китаю – это интересно, потому что все совершенно новое. Посетить Китайскую стену, пройти ее. Мне кажется, у вас очень много достопримечательностей, которые я в принципе не видела, потому что редко ездила в Китай.

Надеюсь, когда пандемия закончится, я буду чаще сюда приезжать», – сказала Загитова в интервью «CGTN на русском».

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