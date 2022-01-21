Александр Жулин: «У меня такое ощущение, что я какой-то талантливый человек. Хочу написать пару песен, но в нотах ничего не понимаю»

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин рассказал о том, что хочет написать несколько песен.
Недавно Жулин выпустил автобиографическую книгу.
— Планируются ли еще книги?
— Если буду писать, то только что-то совершенно не связанное с фигурным катанием и со мной.
— В каком тогда русле?
— Абсолютно не понимаю, мне нужен сценарист. Я режиссер. Если сценарист будет серьезным, и он меня увлечет, я напишу так, что люди будут в восхищении, я прям чувствую.
— Писательское дело где-то граничит с журналистикой. Туда не хотите податься?
— Понимаете, в чем дело, мне 58 лет. Куда-то там метаться, еще в какую-то журналистику.
— Ну так, для души.
— Я могу, конечно. У меня сейчас очень серьезная задача: у меня есть близкий друг Игорь Николаев, я его очень люблю. Хочу написать пару песен, но в нотах ничего не понимаю. В голове у меня много чего складывается. Пока не понимаю, как, но я хочу донести ему пару своих песен, чтобы он написал для них стихи.
Если он скажет: «Саш, ты идиот. У тебя катастрофическая история с этими песнями», то... Но у меня такое ощущение после того, как написал книгу, с Гагариной спел, что я какой-то талантливый человек.
Мне кажется, если я принесу Игорю пару песен — и они будут достаточно талантливыми- то ему будет не стыдно сказать, что музыку написал Александр Жулин. Вот это для меня сейчас конечная история, которая поможет мне состоятся как человеку, который сделал все, – сказал Жулин.
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