Александра Трусова: «Отказываться от тройного акселя – это значит проиграть, а я уже три года его пытаюсь сделать»

Российская фигуристка прокомментировала выступление в короткой программе на чемпионате Европы-2022 в Эстонии.

Трусова упала с тройного акселя.

«Ну сегодня в программе не получился тройной аксель, как обычно. Буду работать – надеюсь, получится. Почему-то именно на соревнованиях у меня он пока не выходит, на тренировках все получается, там уже процентов 70 успешных попыток. Наверное, это психологический момент, это, все же, самый сложный прыжок для меня. Но отказываться от него – это значит проиграть, я уже три года его пытаюсь сделать ведь.

Работать с психологом? Я уже сама хорошо понимаю, что здесь не так, что нужно сделать, и, наверное, я уже могу предположить, что мне скажет психолог. К тому же у меня всегда рядом мама, и она делает работу психолога, наверное, отчасти – всегда слушает меня и поддерживает», – приводит слова Трусовой корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева.