Бойкова о латексном комбинезоне на жеребьевке ЧР: «Самый необычный отзыв? Что меня, извиняюсь, обосрали голуби. Костюм вызвал у людей реакцию – это самое важное»

Чемпионка Европы Александра Бойкова, выступающая в паре с Дмитрием Козловским, рассказала о латексном комбинезоне, в котором ранее пришла на жеребьевку чемпионата России.

– Сама шила?

Бойкова: Нет, это украинская фирма. В России у них есть магазин только в Москве. За неделю до чемпионата России я попросила Дмитрия зайти туда со мной. Я давно на них подписана в инстаграме, мне нравились их вещи.

Зашли, померила пару платьев, они мне понравились, подошли, померила свитер, который очень понравился Диме. А потом ради прикола я взяла этот комбез… Думаю: «Сейчас это модно. Почему бы просто не померить по фану». Выхожу и говорю: «Дима! Смотри!» Когда его надеваешь, он очень сильно скрипит…

Козловский: Первое, что я сказал: «И куда ты собираешься в нем пойти?» Но Саша мне дала понять, что он ей нравится, и что она задумывается о его приобретении. И тут ей пришла гениальная идея…

Бойкова: Я решила, что почему бы не пойти в нем на жеребьевку чемпионата России! Изначала я хотела пойти туда в платье.

– Тамара Николаевна (Москвина) знала об этом наряде?

Бойкова: Обычно мы с ней это не согласовываем.

Козловский: Мы уже взрослые спортсмены. Тем более мы всегда прилично себя ведем!

– Ей понравился костюм?

Бойкова: Когда Тамара Николаевна вошла в зал жеребьевки, она увидела меня, приспустила очки и села.

– Самый необычный отзыв, который вы прочитали о костюме.

Бойкова: Что меня, извиняюсь, обосрали голуби. Но это не обидно. У каждого свое восприятие моды и модные тенденции нравятся далеко не всем и не всегда. Я не рассчитывала на однобокие, односторонние комментарии. То, что этот костюм вызвал у людей реакцию – это самое важное.

Наряды фигуристов на жеребьевке чемпионата России: Бойкова – в латексном комбинезоне, Туктамышева – в черной коже, Дэвис – в платье Prada