Александр Коган: «Семененко более опытный спортсмен и показывал в течение сезона результаты лучше, чем Мозалев»

Теги сборная России чемпионат Европы по фигурному катанию чемпионат России ФФКР Александр Коган Евгений Семененко Андрей Мозалев Фигурное катание

Генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Коган высказался о составе национальной команды на чемпионат Европы.

Ранее в заявку мужской сборной попал фигурист Евгений Семененко, ставший четвертым на чемпионате России. Андрей Мозалев, занявший третье место, вошел лишь в число запасных.

«Почему в составе Семененко, а не Мозалев? Потому что исполком согласился с тренерским предложением. Семененко более опытный спортсмен и показывал в течение сезона результаты лучше, чем Мозалев», – сказал Коган.

Валиева, Трусова, Щербакова, Кондратюк, Коляда и Семененко вошли в состав сборной России на чемпионат Европы, Туктамышева, Муравьева и Мозалев – запасные

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