Александр Коган: «Семененко более опытный спортсмен и показывал в течение сезона результаты лучше, чем Мозалев»

Генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Коган высказался о составе национальной команды на чемпионат Европы.

Ранее в заявку мужской сборной попал фигурист Евгений Семененко, ставший четвертым на чемпионате России. Андрей Мозалев, занявший третье место, вошел лишь в число запасных.

«Почему в составе Семененко, а не Мозалев? Потому что исполком согласился с тренерским предложением. Семененко более опытный спортсмен и показывал в течение сезона результаты лучше, чем Мозалев», – сказал Коган.

Валиева, Трусова, Щербакова, Кондратюк, Коляда и Семененко вошли в состав сборной России на чемпионат Европы, Туктамышева, Муравьева и Мозалев – запасные