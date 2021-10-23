Александр Коган: «Сборная России полетит на Гран-при Франции по плану. Нашей команде не нужно проходить карантин»

Гендиректор Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Коган рассказал об участии российских спортсменов в предстоящем этапе Гран-при Франции.

Соревнования пройдут в Гренобле 19-21 ноября.



«Да, я могу подтвердить, что этап пройдет в формате «пузыря». Нашей команде не нужно будет проходить карантин перед стартами. Сборная полетит во Францию по плану. Когда именно? Зачем сейчас это обсуждать? До Гренобля еще достаточно времени. Текущий этап еще не закончился, а будет еще один в Японии», – сказал Коган.

С 18 по 28 августа российские фигуристы пропускали юниорские этапы Гран-при в Куршевеле. Правительство Франции включило Россию в список стран, относящихся к «красной» зоне в отношении ситуации с распространением коронавируса.