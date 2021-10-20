ISU начал расследование по поводу слов российского судьи Веденина о Пападакис и Сизероне

Теги ISU танцы на льду сборная Франции Габриэла Пападакис Гийом Сизерон ЛГБТ Александр Веденин Фигурное катание

Международный союз конькобежцев (ISU) начал расследование по поводу слов российского судьи Александра Веденина о четырехкратных чемпионах мира в танцах на льду Габриэле Пападакис и Гийоме Сизероне

«Пападакис и Сизерон катаются классно, но холодно. Партнер – нетрадиционной ориентации, и это не замаскируешь», – заявил Веденин.

Расследование может привести к дисциплинарному взысканию в соответствии со статьей 4 Этического кодекса ISU, которая запрещает всем лицам, связанным с организацией в каком бы то ни было качестве, совершать дискриминацию в отношении кого-либо по признаку пола, сексуальной ориентации, гендерной идентичности, гендерного выражения и половых характеристик.

«ISU решительно осуждает любые заявления гомофобного, расистского, дискриминационного или предвзятого характера. В спорте и нашем обществе нет места оскорбительным высказываниям и поведению», – сообщили в ISU.

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