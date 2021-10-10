Алексей Урманов: «Не понял выступление Валиевой с точки зрения прочтения программы. Были люди, исполнявшие «Болеро» эффектнее»

Олимпийский чемпион 1994 года подвел итоги турнира , где победу одержала российская фигуристка Камила Валиева, второй стала , а тройку замкнула Алена Косторная.

«Есть оценки за технику, а есть за творческую составляющую программы. Мне Туктамышева понравилась больше, выступление Камилы с точки зрения интересного прочтения программы я не оценил. Точнее, не понял его.

Поэтому не совсем справедливо будет ее превозносить, бороться можно со всеми. Точно были люди, которые исполняли «Болеро» эффектнее, и Валиевой есть к чему стремиться. Три четверных — это здорово, но нужно что-то еще», – сказал Урманов.

Камила Валиева – ураган! Прыгнула три четверных и даже с падением отняла мировые рекорды у Косторной и Трусовой 🚀