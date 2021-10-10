Алексей Урманов: «Не понял выступление Валиевой с точки зрения прочтения программы. Были люди, исполнявшие «Болеро» эффектнее»

Теги Алексей Урманов сборная России Finlandia Trophy Елизавета Туктамышева женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Олимпийский чемпион 1994 года Алексей Урманов подвел итоги турнира Finlandia Trophy, где победу одержала российская фигуристка Камила Валиева, второй стала Елизавета Туктамышева, а тройку замкнула Алена Косторная.

«Есть оценки за технику, а есть за творческую составляющую программы. Мне Туктамышева понравилась больше, выступление Камилы с точки зрения интересного прочтения программы я не оценил. Точнее, не понял его.

Поэтому не совсем справедливо будет ее превозносить, бороться можно со всеми. Точно были люди, которые исполняли «Болеро» эффектнее, и Валиевой есть к чему стремиться. Три четверных — это здорово, но нужно что-то еще», – сказал Урманов.

Камила Валиева – ураган! Прыгнула три четверных и даже с падением отняла мировые рекорды у Косторной и Трусовой 🚀

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